Domani si torna in campo per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D. Alle ore 14.30, si disputa il match tra Trestina e San Donato Tavarnelle, previsto nel posticipo del giorno dell’Epifania al Casini. L’Orvietana e il Cannara sono chiamate a confrontarsi con impegni importanti in vista di questa fase della stagione.

Serie D in campo domani, alle ore 14.30, per la prima giornata di ritorno con un posticipo, quello fra Trestina e San Donato Tavarnelle in programma nel giorno dell’Epifania al Casini. L’ Orvietana, che con la vittoria nell’ultima di andata è uscita fuori dalle zone calde della classifica, è chiamata ad affrontare il Prato in casa. La truppa di Rizzolo ha lavorato duramente durante la sosta, per non perdere quel piglio e quanto di buono aveva mostrato contro il Terranuova. Rispetto alla gara prenatalizia tornerà disponibile il capitano, Luca Ricci, che aveva dovuto scontare un turno di squalifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impegni delicati in vista per l’Orvietana e il Cannara

Impegni delicati in vista per l’Orvietana e il Cannara - Impegno delicatissimo anche per il Cannara che potrà contare sugli innesti di Iacullo in mediana, Fracassini sulla fascia e Mancini in attacco. msn.com