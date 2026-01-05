Il Cannara cade ancora

Il Cannara subisce una nuova sconfitta nella partita contro Follonica Gavorrano. La squadra ha affrontato il match con formazione e strategie che, pur mostrando impegno, non sono stati sufficienti a cambiare l’esito finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-0, evidenziando le difficoltà incontrate nella fase offensiva e difensiva. Una prova che richiede analisi e riflessioni per migliorare nelle prossime sfide.

FOLLONICA GAVORRANO 4: (3-5-2): Stacchiotti; Farini (4'pt Lomangino), Fumanti, Schvindt (44'st Vergara); Azurunwa (27'st Cardoni), Iacullo, Fracassini, Bertaina En., Mancini; Gnazale, Bertaina El. A disp.: Vassallo, Lupi, Rosellli, Fisichella, Fioretti, Scurioli. All.: Romeo. FOLLONICA GAVORRANO (3-5-2): Poggiolini; Matteucci, Bernardini, Fremura; Arrighi, Marino, Bellini (34'st Likaxhiu), Giordani (28'st Bianchi), Pescicani (5'st Bucci); Maurizi (19'st Proietti), Mutton (43'st Pimpinelli). A disp.: Tanganelli, Ferretti, Crasta, Presta. All.: Brando. Arbitro: Lupi di Roma 1 (Di Tella, Serenellini).

