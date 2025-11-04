Il capogruppo Pettinari sulla sicurezza | Da centrodestra e centrosinistra solo ipocrisia politica hanno fallito tutti

Sulla sicurezza a fallire sono stati sia centrodestra che centrosinistra e quella di questi giorni sul tema, dopo quanto avvenuto in corso Manthoné dove la sera del 1 novembre due persone a bordo di uno scooterone hanno esploso due colpi di pistola (sembra una scacciacani) seminando il panico, è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Il capogruppo della lista Pettinari sindaco al Comune di Pescara, Massimiliano Di Pillo, ha presentato in Consiglio comunale un’interrogazione per chiedere spiegazioni rispetto alla presenza del sindaco Masci, dei consiglieri e delle forze dell’ordine all’intern - facebook.com Vai su Facebook

Le fibrillazioni nel centrodestra: “In Lombardia è allarme sicurezza, Meloni dia più ascolto alla Lega” - Milano – Chi per lavoro è abituato a leggere i comunicati stampa con i quali i politici di centrodestra e centrosinistra commentano i fatti e i drammi della cronaca nera non può non notare il ... Scrive ilgiorno.it