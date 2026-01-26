Il Boschetto chiude ma resta la memoria | asta solidale in ricordo di Pasquale Ciccarelli

Il Boschetto chiude i battenti, ma il suo ricordo rimane vivo nella comunità. Per onorare la storia del locale e sostenere cause benefiche, si terrà un’asta solidale in ricordo di Pasquale Ciccarelli. Un’occasione di condivisione che unisce tradizione, solidarietà e memoria, trasformando la fine di un’epoca in un gesto di valore per il territorio.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 26 gennaio 2026 – Trasformare la chiusura definitiva di uno storico locale in un gesto di memoria, condivisione e solidarietà. È questo il significato dell’evento svoltosi ieri a Pomigliano d’Arco in ricordo di Pasquale Ciccarelli, proprietario per oltre quarant’anni del pub Il Boschetto, scomparso da alcuni mesi. Una serata intensa e partecipata, pensata per raccontare non solo la storia di un luogo simbolo della città, ma soprattutto il valore umano e sociale del suo fondatore. Gli oggetti messi all’asta – bicchieri, piatti, quadri e pezzi da collezione – erano parte del patrimonio personale di Ciccarelli, custoditi nel tempo perché carichi di significato e memoria. 🔗 Leggi su Primacampania.it

