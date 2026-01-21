Nel 2026 perderemo la gravità per 7 secondi milioni di morti | la NASA smentisce Project Anchor

Recentemente circola una notizia secondo cui nel 2026 la Terra perderebbe la gravità per sette secondi, causando milioni di vittime. Tuttavia, la NASA ha chiarito che si tratta di una fake news priva di fondamento scientifico. La gravità terrestre è una forza fondamentale della natura, e le leggi della fisica garantiscono la sua costanza e stabilità.

La presunta catastrofe dei 7 secondi senza gravità è una fake news priva d basi scientifiche: ecco perché la gravità terrestre non può sparire secondo le leggi della fisica.

