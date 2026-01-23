Ad agosto 2026 si verificherà un evento astronomico di grande interesse: un’eclissi totale di Sole prevista per il 12 agosto. Tuttavia, alcune teorie sui social hanno sollevato domande insolite, come la possibile assenza di gravità in quel periodo. In questo articolo, analizzeremo i fatti scientifici dietro l’eclissi e chiariremo cosa c’è di reale e cosa no nelle voci che circolano online.

Come è stato annunciato da fonti scientifiche affidabili, il 12 agosto 2026 avrà luogo un eclissi totale di Sole. Si tratta di un evento astronomico molto raro, che sarà perfettamente osservabile alle latitudini di Islanda, Groenlandia e parte della Spagna, mentre sarà molto meno intensa in Italia. Proprio perché è un evento raro, che avviene solo in parentesi temporali molto ampie, l'eclissi totale di Sole è da sempre in grado di solleticare l'immaginazione dell'umanità e spesso è associata anche ad eventi problematici se non proprio nefasti. Per comprendere a pieno quanto l'associazione eclisseevento problematico sia parte dell'immaginario collettivo globale basta pensare che persino l'anime Sailor Moon ha usato il fenomeno astronomico come prologo di una minaccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ad agosto resteremo senza gravità?Cosa c'è dietro la folle teoria social

