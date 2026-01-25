A Minneapolis, le recenti tensioni sono aumentate a seguito dell’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte dell’Ice. La situazione, descritta come un clima da guerra civile, coinvolge anche giornalisti italiani sul campo, come evidenziato dal video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’. Questa crisi evidenzia le difficili condizioni di sicurezza e l’importanza di un’informazione accurata in contesti di forte tensione sociale.

Minneapolis, 25 gennaio 2026 – I media parlano apertamente di "clima da guerra civile" a Minneapolis e non c'è dubbio che a Minneapolis la tensione sia altissima dopo l'uccisione da parte dell'Ice di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni. E mentre il governatore del Minnesota, Tim Walz, continua a chiedere al presidente Donald Trump che ritiri gli agenti federali dalla città, arriva un nuovo sconvolgente video che questa volta prende di mira gli inviati italiani della trasmissione 'In Mezz'ora', Laura Cappon e Daniele Babbo. I due giornalisti sono in auto con Rachel Thender e stanno filmando per la strada, quando gli agenti li fermano e intimano loro di abbassare il finestrino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’

“Via l’Ice dalle città”: maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice, migliaia di persone invadono le strade – VideoA Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Il governatore Walz: «Ora basta, Trump li fermi!» – Il videoA Minneapolis, nuovi interventi delle forze dell’ICE hanno portato alla morte di un uomo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Proteste a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection Act; Donald Trump minaccia: Esercito a Minneapolis; L’ICE ci minaccia ogni giorno: la mia città, Minneapolis, vive nella paura ma non stiamo zitti e non ci arrendiamo.

Minneapolis, agenti ICE contro giornalisti italiani: il video trasmesso su Rai 3Gli inviati a Minneapolis della trasmissione di Rai 3 In mezz'ora sono stati minacciati da agenti dell'ICE che stavano filmando per le vie della città statunitense ... movieplayer.it

Alex Pretti ucciso dall'Ice a Minneapolis: il video che contraddice la versione ufficialeIl dipartimento per la Sicurezza interna ha subito sostenuto che Pretti fosse armato e una minaccia attiva per gli agenti Ice ... tg.la7.it

Aveva un telefonino, non una pistola: la morte di Alex Pretti a Minneapolis sotto l’ombra dell’ICE. Le immagini parlano chiaro: un uomo fermato, immobilizzato, colpito mentre non minacciava nessuno. La narrazione ufficiale invoca una minaccia armata per giu - facebook.com facebook

Gli agenti di #ICE hanno minacciato i colleghi giornalisti RAI Laura Cappon @lacappon e Daniele Babbo a #Minneapolis. Stavano lavorando per #inmezzora , la milizia di Trump ha minacciato di spaccare il finestrino dell'auto e tirarli fuori se avessero continu x.com