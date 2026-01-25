L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis Il video | Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto

Da ilfattoquotidiano.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornalisti della Rai impegnati a Minneapolis sono stati minacciati da membri dell’Ice, l’agenzia per l’immigrazione statunitense. Il video diffuso mostra gli uomini che dichiarano: “Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giornalisti durante le loro attività all’estero e sulla tutela della libertà di stampa in contesti di tensione.

Due inviati della trasmissione Rai ‘In Mezz’ora’, condotta da Monica Maggioni, sono stati minacciati da uomini dell’Ice a Minneapolis. In un video postato sul profilo Instagram della trasmissione, si vedono gli agenti dell’Ice che si avvicinano ad un auto con a bordo i giornalisti Laura Cappon e Daniele Babbo intimando loro di abbassare il finestrino. “’Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall’auto. Siamo a Minneapolis, sull’auto ci sono i nostri inviati Laura Cappon e Daniele Babbo. Intorno al veicolo gli agenti federali dell’Ice”, ha scritto su Instagram la trasmissione Rai che denuncia, postando un video di quanto accaduto, le minacce a due suoi giornalisti che si trovavano a Minneapolis per fare un servizio sulle violenze degli agenti Ice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217ice minaccia due giornalisti rai a minneapolis il video spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall8217auto

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis. Il video: “Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”

Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma

Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis: finestrino rotto, poi trascinata fuori dall’autoDurante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, una donna disabile, accompagnata dal medico, è stata arrestata con la forza, dopo che il finestrino dell’auto è stato rotto e lei è stata trascinata fuori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Minnesota sotto occupazione militare. L’Ice spara ancora; Proteste a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection Act; Caos a Minneapolis, Trump minaccia l’Insurrection Act.

l ice minaccia dueMinneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’I giornalisti Rai Laura Cappon e Daniele Babbo stavano facendo riprese a bordo di unì’auto. Gli agenti: Abbassate il finestrino o lo rompiano ... msn.com

l ice minaccia dueLa battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercitoDopo la donna uccisa, l’Ice ferisce un immigrato venezuelano. Il presidente si dice pronto a invocare l’Insurrection act. Scontro aperto tra Casa Bianca, sindaco e governatore ... corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.