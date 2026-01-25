L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis Il video | Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto

Due giornalisti della Rai impegnati a Minneapolis sono stati minacciati da membri dell’Ice, l’agenzia per l’immigrazione statunitense. Il video diffuso mostra gli uomini che dichiarano: “Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei giornalisti durante le loro attività all’estero e sulla tutela della libertà di stampa in contesti di tensione.

Due inviati della trasmissione Rai ‘In Mezz’ora’, condotta da Monica Maggioni, sono stati minacciati da uomini dell’Ice a Minneapolis. In un video postato sul profilo Instagram della trasmissione, si vedono gli agenti dell’Ice che si avvicinano ad un auto con a bordo i giornalisti Laura Cappon e Daniele Babbo intimando loro di abbassare il finestrino. “’Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall’auto. Siamo a Minneapolis, sull’auto ci sono i nostri inviati Laura Cappon e Daniele Babbo. Intorno al veicolo gli agenti federali dell’Ice”, ha scritto su Instagram la trasmissione Rai che denuncia, postando un video di quanto accaduto, le minacce a due suoi giornalisti che si trovavano a Minneapolis per fare un servizio sulle violenze degli agenti Ice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’I giornalisti Rai Laura Cappon e Daniele Babbo stavano facendo riprese a bordo di unì’auto. Gli agenti: Abbassate il finestrino o lo rompiano ... msn.com

La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercitoDopo la donna uccisa, l’Ice ferisce un immigrato venezuelano. Il presidente si dice pronto a invocare l’Insurrection act. Scontro aperto tra Casa Bianca, sindaco e governatore ... corriere.it

Gli agenti di #ICE hanno minacciato i colleghi giornalisti RAI Laura Cappon @lacappon e Daniele Babbo a #Minneapolis. Stavano lavorando per #inmezzora , la milizia di Trump ha minacciato di spaccare il finestrino dell'auto e tirarli fuori se avessero continu x.com

