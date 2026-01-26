Il Viminale ha chiarito che l’ICE, l’agenzia statunitense di contrasto all’immigrazione, non opererà in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa dichiarazione mira a dissipare qualsiasi dubbio circa la presenza o l’attività dell’agenzia nel nostro paese in occasione dell’evento. La notizia rassicura sulla sovranità italiana e sulla gestione delle questioni di immigrazione nel contesto delle competizioni sportive in programma.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell'arrivo in Italia degli agenti dell’Immigration and Custom Enforcement ( Ice ), agenzia che si occupa del contrasto dell’immigrazione negli Stati Uniti, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sinistra ha infatti colto la palla al balzo per attaccare il governo con le solite filippiche, ma è arrivata un'ulteriore smentita dal Viminale. "Si smentisce che ICE USA opererà in Italia", dicono fonti del ministero, "Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal Ministero dell’Interno e dalle articolazioni territoriali" ovvero "prefetture e questure". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ice a Milano, il Viminale spazza via ogni dubbio: "Non opererà in Italia

Approfondimenti su ice milano

Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su ice milano

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Piantedosi: Ice in Italia? Non mi risulta, ma sarebbe una prassi normale; Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti dell'Ice a Milano-Cortina? Piantedosi: 'Non risulta'.

Agenti dell’Ice americano in servizio a Milano per le Olimpiadi? Roma smentisce ma per il presidente della Lombardia è possibileAlla vigilia delle Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 febbraio, tiene banco il caso della possibile presenza in Italia – e in particolare nell’area ... ilnotiziario.net

ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: Ci sono, ecco quali saranno i loro compitiIl presidente della Regione, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, spiega la presenza durante le Olimpiadi: Non succederà niente ... tuttosport.com

«Se l'Ice sarà a Milano ci sarà soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente». Lo ha spiegato il presidente della Regione Lomba - facebook.com facebook

Olimpiadi, Fontana: “L’Ice a Milano solo per occuparsi della sicurezza di Vance e Rubio” x.com