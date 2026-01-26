Secondo fonti ufficiali del Ministero dell’Interno, l’Ice Usa non svolgerà attività in Italia durante i Giochi di Milano. La notizia di un possibile intervento è stata smentita, confermando che non sono previste operazioni da parte dell’agenzia statunitense nel territorio italiano in questo periodo.

AGI - "Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia". È quanto fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. "Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi - sottolineano le stesse fonti - Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure. Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ice a Milano durante i Giochi? Fonti del Viminale: "Non opererà in Italia"

Durante i Giochi di Milano, gli agenti dell’Ice non opereranno in Italia, secondo fonti del Viminale.

Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

