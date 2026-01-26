Ice a Milano durante i Giochi? Fonti del Viminale | Non opererà in Italia

Secondo fonti ufficiali del Ministero dell’Interno, l’Ice Usa non svolgerà attività in Italia durante i Giochi di Milano. La notizia di un possibile intervento è stata smentita, confermando che non sono previste operazioni da parte dell’agenzia statunitense nel territorio italiano in questo periodo.

AGI - "Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia". È quanto fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. "Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi - sottolineano le stesse fonti - Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure. Non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità". 🔗 Leggi su Agi.it

