Programmi TV 12 gennaio 2026 | fiction cabaret e film

Ecco la guida ai programmi TV del 12 gennaio 2026, con una selezione di fiction, spettacoli di cabaret e film. Su Rai 1 va in onda “La Preside”, mentre su Canale 5 si presenta “Zelig 30”. Su Iris invece viene trasmesso “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio”. Un’occasione per scegliere tra intrattenimento, approfondimento e narrazione cinematografica.

Guida ai programmi TV del 12 gennaio 2026: “La Preside” su Rai 1, “Zelig 30” su Canale 5, “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” su Iris. La serata televisiva del 12 gennaio 2026 vede su Rai 1 La Preside, una delle produzioni più attese della stagione, che affronta temi sociali delicati attraverso la storia di una dirigente scolastica chiamata a risollevare un istituto difficile. Su Rai 2 torna Boss in incognito, il docu?reality che racconta il mondo del lavoro italiano con uno sguardo umano e diretto, mentre Rai 3 propone l’approfondimento di Lo Stato delle Cose, dedicato ai principali dossier politici ed economici del Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

“La forza di una donna”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 5 Gennaio, in prima serata; Lunedì 12 Gennaio –; “Io sono Farah”, le trame dal 12 al 16 gennaio 2026.

