I Peccatori, candidato a sedici Oscar nel 2026, sarà in prima visione su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW. Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B., il film rappresenta un importante evento cinematografico che unisce qualità artistica e interesse pubblico. La distribuzione in anteprima sulla piattaforma Sky permette agli spettatori di scoprire questa produzione di rilievo.

I Peccatori conquista sedici nomination agli Oscar 2026 e arriva in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW con Ryan Coogler e Michael B. Jordan protagonisti. Sky Cinema presenta in prima TV I PECCATORI, il film che ha ottenuto sedici nomination agli Oscar® 2026, stabilendoun nuovo record nella storia del premio cinematografico più ambito e prestigioso. Diretto da Ryan Coogler, nominato per Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, e interpretato da Michael B. Jordan, candidato come Miglior attore protagonista, I PECCATORI è in arrivo lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno,in streaming su NOW e disponibile on demand. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - I Peccatori arriva su Sky Cinema Uno con sedici nomination agli Oscar 2026

Leggi anche: Sinners – I Peccatori: il film dei record da 16 nomination agli Oscar arriva su Sky e NOW

Oscar 2026, le nomination per ogni categoria. Il record dei Peccatori con sedici candidature. Non era mai successoEcco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il film I Peccatori arriva su Sky e Now; I Peccatori arriva su Sky Cinema: perché il film di Ryan Coogler è diventato un caso; Sinners - I Peccatori, cosa sapere sull'horror con Michael B. Jordan da record agli Oscar; I film da Oscar arrivano su Sky: Sinners dal 26 gennaio, Una battaglia dopo l'altra è in Primafila.

I Peccatori: il film record di Ryan Coogler arriva in prima TV su Sky CinemaScopri quando vedere I Peccatori di Ryan Coogler su Sky Cinema: il film record con 16 nomination agli Oscar 2026 e Michael B. Jordan protagonista. cinefilos.it

I Peccatori e gli altri film candidati agli Oscar su Sky CinemaI film candidati agli Oscar® 2026 sono stati appena annunciati. teleblog.it

«La sera dell'apertura sarà teatro di orrori indicibili. » Le nomination agli Oscar sono finalmente arrivate e non resta che capire dove recuperare i film in gara, tra streaming e nuove uscite. I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, ha fatto saltare ogni record con 16 - facebook.com facebook