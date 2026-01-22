Ecco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record. I Peccatori si distinguono con sedici candidature, un risultato senza precedenti. Tra i film nominati ci sono Bugonià, F1 – Il film, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, Una battaglia dopo l’altra, L’agente segreto, Sentimental Value, I peccatori e Train Dreams. Una panoramica delle pellicole candidate alle principali categorie di questa edizione.

Bugonià, F1 – Il film, Frankenstein, Hamnet – Nel nome del figlio, Marty Supreme, Una battaglia dopo l’altra, L’agente segreto, Sentimental Value, I peccatori e Train Dreams. Questi sono i 10 film in lizza per l’ Oscar al Miglior film. I vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo. Record di nomination – ben 16 – per l’opera diretta da Ryan Coogler. Non era mai successo prima che l’Academy valorizzasse un film con tutte queste candidature. A Los Angeles nella lista dei migliori registi si sono: Chloe Zhao per Hamnet – Nel nome del figlio, Josh Safdie per Marty Supreme, Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra, Ryan Coogler per I peccatori, Joachim Trier per Sentimental Value. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2026, le nomination per ogni categoria. Il record dei Peccatori con sedici candidature. Non era mai successo

OSCARS 2026 | Nominaciones Mejor Actor/Actriz | Predicciones

