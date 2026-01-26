i luoghi del cuore fai sono storie da non perdere

I «Luoghi del Cuore FAI» rappresentano patrimoni culturali e naturali scelti dagli italiani. Dal lago alle valli, dall’Isola alla pianura, questi siti sono stati riconosciuti come luoghi da preservare e valorizzare. Attraverso le votazioni degli utenti, emergono ogni anno le mete più amate e condivise, riflettendo l’attaccamento alla nostra storia e all’ambiente. Un viaggio tra le storie che testimoniano l’importanza di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale.

Articolo. Dal lago alle valli, passando per l’Isola e la pianura, scopriamo i siti più amati e votati negli ultimi anni Ci sono luoghi che tengono insieme storie, identità e paesaggi con grande forza. Sono borghi, edifici e manufatti che rischiano di scolorire o di scomparire, se non trovano nuove energie e nuovi sguardi. Il programma «I Luoghi del Cuore del FAI» nasce proprio qui: come un primo gesto di cura, spesso decisivo, capace di innescare processi di recupero, attivare competenze locali, rafforzare il senso di appartenenza e, in alcuni casi, generare vere e proprie economie territoriali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

I nuovi “Luoghi del cuore” del Fai, cinque sono in Lombardia: ecco qualiIl Fondo Ambiente Italiano ha annunciato i nuovi “Luoghi del cuore” selezionati, cinque dei quali si trovano in Lombardia.

Argomenti discussi: I Luoghi del Cuore: saranno finanziati 20 nuovi progetti; La Santissima fra i Luoghi del Cuore Fai; FAI, 700 mila euro per 20 Luoghi del Cuore: i nuovi interventi; Luoghi del Cuore, dai voti ai progetti.

