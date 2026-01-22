Il Fondo Ambiente Italiano ha annunciato i nuovi “Luoghi del cuore” selezionati, cinque dei quali si trovano in Lombardia. Con un totale di venti progetti in tutta Italia e un finanziamento di 700mila euro, l’iniziativa mira a sostenere il restauro e la valorizzazione di luoghi di interesse storico e culturale votati dalla comunità. Questi interventi contribuiscono alla tutela del patrimonio locale e alla promozione del territorio.

Milano, 22 gennaio 2026 – Venti progetti in tutta Italia, cinque in Lombardia e 700mila euro per progetti di restauro e valorizzazione dei "Luoghi del cuore" più votati. È l'esito del Bando per la selezione di progetti nell'ambito del programma promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Giunto alla XII edizione il censimento si conferma un’occasione concreta di rilancio e promozione di luoghi del patrimonio culturale da salvare e far conoscere In Lombardia i "luoghi del cuore" più votati sono stati: il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago (Lecco), il Monastero della Santissima a Gussago (Brescia), la Motonave La Capitanio a Lovere (Bergamo), l'Asilo Sant’Elia a Como e la Minitalia all’interno del Parco Trotter a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nuovi “Luoghi del cuore” del Fai, cinque sono in Lombardia: ecco quali

“Luoghi del cuore del Fai”, finanziati 20 nuovi progetti: c’è anche l’eremo della QuisquinaIl programma “I luoghi del cuore” del FAI ha finanziato 20 nuovi progetti, tra cui l’eremo della Quisquina.

