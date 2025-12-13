Padre e figlio hanno un frontale con un' altra auto | Giulio muore subito il piccolo di 9 anni due giorni dopo

Un tragico incidente ha provocato la morte di Giulio Nappi, deceduto sul colpo, e del suo bambino di 9 anni, rimasto coinvolto nello scontro e deceduto due giorni dopo. La tragedia ha sconvolto la comunità, lasciando dolore e sgomento per la perdita di una famiglia.

Alla fine non ce l'ha fatta. Il bambino di 9 anni rimasto coinvolto nell'incidente con il padre Giulio Nappi, deceduto sul colpo, è morto sabato 13 dicembre. I due viaggiavano a bordo di una Renault Clio quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con una Jeep Renegade. Today.it Pignola, padre 55enne morto in schianto frontale tra fuoristrada e auto: dopo due giorni dall'impatto muore anche figlio di 9 anni - Dopo l’incidente, il bambino era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Tragico frontale, 51enne muore sul colpo: grave il figlio di 9 anni - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 11 dicembre, in provincia di Potenza. livesicilia.it

