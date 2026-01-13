Nascondevano la pistola sotto l’auto | arrestati padre e figlio

Padre e figlio di Perito sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver nascosto una pistola sotto l’auto. La loro detenzione e il porto abusivo di arma clandestina sono stati confermati dalle indagini delle forze dell’ordine. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza e il controllo delle armi illegali.

