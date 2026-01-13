Nascondevano la pistola sotto l’auto | arrestati padre e figlio

Da salernotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre e figlio di Perito sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver nascosto una pistola sotto l’auto. La loro detenzione e il porto abusivo di arma clandestina sono stati confermati dalle indagini delle forze dell’ordine. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza e il controllo delle armi illegali.

Padre e figlio di Perito sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma clandestina. Le manette sono scattate al termine di un controllo su strada, durante il quale i militari hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa nascosta sotto la scocca. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Arzano: Furto di energia elettrica e pistola clandestina. Padre e figlio in manette, arrestati dai Carabinieri

Leggi anche: L’azienda ruba l’energia elettrica, arrestati padre e figlio ad Arzano: in ufficio avevano anche una pistola carica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.