Nascondevano la pistola sotto l’auto | arrestati padre e figlio
Padre e figlio di Perito sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver nascosto una pistola sotto l’auto. La loro detenzione e il porto abusivo di arma clandestina sono stati confermati dalle indagini delle forze dell’ordine. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza e il controllo delle armi illegali.
Padre e figlio di Perito sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma clandestina. Le manette sono scattate al termine di un controllo su strada, durante il quale i militari hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa nascosta sotto la scocca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
