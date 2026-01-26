Guida TV Sky Cinema e NOW | I peccatori Lunedi 26 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per lunedì 26 gennaio 2026. In prima serata su Sky Cinema Uno, il film

Sky Cinema Uno - I peccatori apre la prima serata con il thriller di Ryan Coogler, Michael B. Jordan protagonista tra tensione psicologica, segreti e atmosfere oscure. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e in replica su Sky Cinema Suspense HD alle 21.45 (canale 306) va in onda I peccatori, fanta-thriller diretto da Ryan Coogler con protagonista Michael B. Jordan, forte di 2 Golden Globes® e di un record di nomination agli Oscar®. La storia segue due fratelli che, in cerca di redenzione e di un nuovo inizio, tornano nella loro terra d’origine solo per ritrovarsi intrappolati in una spirale di segreti, presenze oscure e verità mai affrontate. 🔗 Leggi su Digital-news.it

