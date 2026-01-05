Guida TV Sky Cinema e NOW | I delitti del BarLume | Il gioco delle coppie Lunedi 5 Gennaio 2026
Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW: lunedì 5 gennaio 2026, viene trasmesso “I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie”. La programmazione include film di genere giallo, drammatico, azione, avventura e romance, con interpreti di rilievo e dirette disponibili in streaming su NOW. Una selezione variegata per gli appassionati di cinema, con titoli scelti per soddisfare diversi gusti e interessi.
Da “I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie” a “Le Mans 66”, Sky Cinema HD offre giallo, dramma, azione, avventura e romance con grandi protagonisti e dirette disponibili su NOW.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Comedy HD alle 21.45 (canale 307) va in onda I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie, il 28esimo capitolo della saga Sky Original che riporta a Pineta misteri e ironia. Mentre il commissario La Fusco indaga sulla scomparsa di una donna, il divertimento si intreccia con le vicende sentimentali dei personaggi: Pasquali cerca di sfuggire a un matrimonio combinato, e tra equivoci, malintesi e la solita atmosfera di provincia, il film fonde giallo e commedia in un racconto scorrevole, brillante e ricco di humour tipico della serie. 🔗 Leggi su Digital-news.it
