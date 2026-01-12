Guida TV Sky Cinema e NOW | I Delitti Del Barlume - Il Matrimonio Di Pasquali Lunedi 12 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per lunedì 12 gennaio 2026, con attenzione ai programmi del primo pomeriggio e della sera. Tra i titoli in programmazione, troviamo “I Delitti Del Barlume - Il Matrimonio Di Pasquali”, insieme a una selezione di film e serie tra commedia, guerra e classici senza tempo. Una panoramica completa per orientarsi tra le proposte di oggi, con un occhio di riguardo alle produzioni italiane e internazionali.

Sky e NOW, la prima serata tra BarLume, Nolan e grandi cult Film e serie tra commedia, guerra e classici senza tempo. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Comedy HD alle 21.45 (canale 307) va in onda I Delitti Del BarLume - Il Matrimonio Di Pasquali, ventinovesimo capitolo della produzione Sky Original che riporta a Pineta il suo microcosmo irresistibile. Mentre Massimo si ritrova sommerso dall'energia imprevedibile dei bambini, Pasquali è costretto ad affrontare l'evento che ha sempre cercato di evitare: il suo matrimonio in Calabria. Tra equivoci, tensioni familiari, gelosie e quell'ironia sottile che da sempre caratterizza la saga, la storia mescola commedia e mistero leggero, raccontando come anche i cambiamenti più temuti possano diventare terreno di crescita, caos e inevitabili risate. 🔗 Leggi su Digital-news.it

