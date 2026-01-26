A Guardia Sanframondi, via Calvese si arricchisce di un nuovo centro comunale di raccolta grazie a oltre 674mila euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027. La realizzazione di questa isola ecologica rappresenta un passo importante per la riqualificazione urbana del quartiere. Il sindaco Raffaele Di Lonardo esprime soddisfazione per questo intervento che contribuirà a migliorare la gestione dei rifiuti e la qualità della vita nella comunità.

Un importante intervento di riqualificazione urbana interesserà l’area di via Calvese a Guardia Sanframondi. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di 674.286 euro destinato alla realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta, una moderna isola ecologica al servizio della comunità. Il progetto è stato finanziato nell’ambito dei fondi FSC 2021-2027, approvati dall’Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, e rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti. La nuova struttura sarà attrezzata per il corretto conferimento e trattamento delle diverse tipologie di rifiuti, contribuendo al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia, riqualificazione di via Calvese: nasce il nuovo centro comunale di raccolta

