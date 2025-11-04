Pizza Piccante il titolo mondiale parla foggiano | vittoria per il maestro Giovanni Rinaldi

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È foggiano il podio conquistato nella 24ª edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante disputato a Scalea (Catanzaro) lo scorso 28 e 29 ottobre.Il maestro pizzaiolo Giovanni Rinaldi con la sua pizza napoletana ha portato a casa questo importante trofeo facendosi strada tra concorrenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

