Pizza Piccante il titolo mondiale parla foggiano | vittoria per il maestro Giovanni Rinaldi
È foggiano il podio conquistato nella 24ª edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante disputato a Scalea (Catanzaro) lo scorso 28 e 29 ottobre.Il maestro pizzaiolo Giovanni Rinaldi con la sua pizza napoletana ha portato a casa questo importante trofeo facendosi strada tra concorrenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
