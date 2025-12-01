Generazione Pizza Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell' anno
Una sfida tra dieci finalisti per scegliere il migliore giovane pizzaiolo. Su tutti a vincere la terza edizione del contest del Mattino?Generazione Pizza? è stato Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Argomenti simili trattati di recente
La pizza fritta completa napoletana preparata da Lella, che fa parte della terza generazione di pizzaioli della pizzeria Pasqualino alle " case nuove". Una pizzeria storica che abbiamo provato perché ispirati dalla vivace manualità di Lella che ci mostra i segreti - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Bernardo, di Sunrise Pizza, si distingue al contest Generazione Pizza - Giuseppe Bernardo, 27 anni, pizzaiolo di Sunrise Pizza di Caserta, si è aggiudicato la finale live della terza edizione di “Generazione Pizza”, il contest organizzato dal Mattino dedicato ai pizzaioli ... Si legge su casertaweb.com
«Generazione Pizza», Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell'anno - Su tutti a vincere la terza edizione del contest del Mattino “Generazione Pizza” è stato ... Secondo ilmattino.it
CASERTA. Il pizzaiolo di Sunrise Pizza vince il Trofeo Antimo Caputo under 30, battendo 80 concorrenti - CASERTA – Giuseppe Bernardo, giovane talento casertano di soli 27 anni, ha conquistato il Trofeo Antimo Caputo – Generazione Z, classificandosi primo tra 80 pizzaioli under 30. Riporta casertace.net
Il casertano Giuseppe Bernardo è il miglior giovane pizzaiolo della Campania - Si tratta di Giuseppe Bernardo, 27enne e nella squadra di Sunrise Pizzeria. Da casertanews.it