Generazione Pizza Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell' anno

Ilmattino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida tra dieci finalisti per scegliere il migliore giovane pizzaiolo. Su tutti a vincere la terza edizione del contest del Mattino?Generazione Pizza? è stato Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

generazione pizza giuseppe bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell anno

© Ilmattino.it - «Generazione Pizza», Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell'anno

Argomenti simili trattati di recente

generazione pizza giuseppe bernardoGiuseppe Bernardo, di Sunrise Pizza, si distingue al contest Generazione Pizza - Giuseppe Bernardo, 27 anni, pizzaiolo di Sunrise Pizza di Caserta, si è aggiudicato la finale live della terza edizione di “Generazione Pizza”, il contest organizzato dal Mattino dedicato ai pizzaioli ... Si legge su casertaweb.com

«Generazione Pizza», Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell'anno - Su tutti a vincere la terza edizione del contest del Mattino “Generazione Pizza” è stato ... Secondo ilmattino.it

generazione pizza giuseppe bernardoCASERTA. Il pizzaiolo di Sunrise Pizza vince il Trofeo Antimo Caputo under 30, battendo 80 concorrenti - CASERTA – Giuseppe Bernardo, giovane talento casertano di soli 27 anni, ha conquistato il Trofeo Antimo Caputo – Generazione Z, classificandosi primo tra 80 pizzaioli under 30. Riporta casertace.net

generazione pizza giuseppe bernardoIl casertano Giuseppe Bernardo è il miglior giovane pizzaiolo della Campania - Si tratta di Giuseppe Bernardo, 27enne e nella squadra di Sunrise Pizzeria. Da casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Generazione Pizza Giuseppe Bernardo