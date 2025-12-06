La scorribanda del ladro del Doblò Un giorno in giro sul territorio | Ritrovato grazie alla rete solidale

Il Fiat Doblò per il trasporto dei disabili è stato trovato, dopo una serie di scorribande del ladro attraverso una vasta zona, nel parcheggio del Penny Market di Altopascio. L’ha trovato un volontario della Pubblica Assistenza di Orentano. Il mezzo era integro, a parte qualche graffietto: ma con i cavi della batteria tranciati. A bordo c’erano altre due batterie di auto, frutto di altri vandalismi. Il Doblò è arrivato lì, a tarda sera, giovedì, dopo aver girato in lungo ed in largo. "La rete del volontariato, alla quale abbiamo fatto appello dopo il furto – dice il presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio, Luigi Checchi – insieme alle segnalazioni dei cittadini, è stata preziosissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scorribanda del ladro del Doblò. Un giorno in giro sul territorio: "Ritrovato grazie alla rete solidale"

