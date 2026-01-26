' Grazia' pattinando sul ghiaccio tra la guerra e le Olimpiadi invernali del 1948 | Debuttò nell' Italia Repubblicana

Grazia Barcellona, campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio, debuttò nell’Italia Repubblicana durante le Olimpiadi invernali del 1948, in un periodo segnato dalla guerra e da importanti trasformazioni. Federica Seneghini e Marco Giani hanno scritto uno spin-off di

La scrittrice Federica Seneghini e lo storico dello Sport Marco Giani hanno scritto uno spin off di "Giovinette: con la storia di Grazia Barcellona, campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Grazia' pattinando sul ghiaccio tra la guerra e le Olimpiadi invernali del 1948: "Debuttò nell'Italia Repubblicana" Approfondimenti su italia repubblicana Le Olimpiadi invernali. Pagnini nell’organizzazione: "Ora pronta a emozionarmi" Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupire Le atlete italiane di hockey su ghiaccio femminile sono state annunciate come convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su italia repubblicana Argomenti discussi: La scommessa della libertà e la passione del pattinaggio; Europei di pattinaggio di figura 2026: due argenti e un bronzo per l’Italia; Riapre il pattinaggio sul ghiaccio naturale del Lago Smeraldo!; Riapre il pattinaggio sul ghiaccio naturale del Lago Smeraldo. La storia di Grazia Barcellona, campionessa sui pattiniIL LIBRO Domenica è stato presentato il volume della giornalista del «Corriere» Federica Seneghini, un esempio di rinascita da trasmettere ai giovani ... ilcittadino.it 'Grazia', storia della prima pattinatrice azzurra in gara individuale alle OlimpiadiFEDERICA SENEGHINI, 'GRAZIA' (Solferino, pp. 320, euro 20,50). Campionessa d'Italia per cinque anni di fila (e nove volte in coppia con Carlo Fassi) e prima azzurra a partecipare alla gara individuale ... ansa.it L’8 gennaio 1982, Camilla Ravera diventa prima senatrice a vita dell’Italia repubblicana e prima comunista a ricevere un’onorificenza di così alto prestigio. «Chi più di lei ha contribuito alla nascita della Repubblica» risponde Pertini, inamovibile nella sua de - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.