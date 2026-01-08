Le Olimpiadi invernali Pagnini nell’organizzazione | Ora pronta a emozionarmi

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La Fiamma Olimpica, già passata da Prato il 12 dicembre, ha segnato l’inizio di un percorso che si concluderà con i Giochi il 6 febbraio, a vent’anni da Torino 2006. Pagnini, coinvolto nell’organizzazione, esprime ora la sua emozione, segnando l’attesa di un evento che rappresenta un momento importante per lo sport italiano.

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina: il "viaggio" della Fiamma Olimpica (passata anche da Prato lo scorso 12 dicembre) ha rappresentato il primo step di un cammino che culminerà con l’inizio dei Giochi il prossimo 6 febbraio, a vent’anni da quelli di Torino 2006. All’epoca, Marta Pagnini era una ginnasta quindicenne che sognava di farsi spazio tra le "grandi" arrivando a rappresentare la Nazionale a Mondiali ed Olimpiadi. Due decenni e numerose medaglie dopo, l’ex-atleta pratese è passata nella "stanza dei bottoni": da oltre un quinquennio, fa parte del team che si occupa dell’organizzazione e della promozione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

