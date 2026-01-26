Gravina | Vanno perseguiti coloro che commettono reati e non tutta la comunità dei tifosi

Gabriele Gravina ha commentato la recente decisione del Consiglio Federale di approvare all’unanimità il Budget 2026 della Figc, con un deficit stimato di 6,6 milioni di euro. Il presidente ha sottolineato l’importanza di distinguere tra i tifosi e i soggetti coinvolti in comportamenti illeciti, ribadendo che è necessario perseguire solo chi commette reati, senza colpevolizzare l’intera comunità delle persone appassionate di calcio.

Gabriele Gravina ha rilasciato qualche dichiarazione. Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della Figc, che prevede al momento un deficit di 6,6 milioni di euro, basato su stime prudenziali che non includono i potenziali ricavi dalla partecipazione della Nazionale al Mondiale Fifa. Complessivamente, il risultato risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 mln €, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 mln €. Il margine operativo lordo risulta di 9 mln €, il margine operativo netto di 2,76 mln €, il risultato ante imposte di 5,7 mln € e l’imposizione fiscale di 12,4 mln €. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: «Vanno perseguiti coloro che commettono reati e non tutta la comunità dei tifosi» Approfondimenti su gravina vanno Crans-Montana, Meloni: «Vietare in Italia gli scintillii sulle bottiglie. In Svizzera pensavano ai soldi facili, vanno perseguiti» Il sindaco di Crans-Montana commenta gli incidenti legati agli scintillii sulle bottiglie, sottolineando che non si tratta di una disgrazia, ma di conseguenze dovute a comportamenti irresponsabili. Crans-Montana, Meloni: «Vietare in Italia gli scintillii sulle bottiglie. Volevano fare soldi facili, vanno perseguiti» – Il video Il dibattito sulla sicurezza delle bottiglie in Italia si riaccende con la proposta di vietare gli scintillii, ascoltando le parole di Meloni dopo l’incidente a Crans-Montana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su gravina vanno Argomenti discussi: Approvato il Budget 2026. Gravina: Molto dipenderà dalla qualificazione al Mondiale. #Gravina: «Vanno perseguiti coloro che commettono reati e non tutta la comunità dei tifosi». Sul mercato a saldo zero: «Il principio è giusto, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione non solo per chi si trovava nelle stess - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.