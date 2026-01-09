Crans-Montana Meloni | Vietare in Italia gli scintillii sulle bottiglie Volevano fare soldi facili vanno perseguiti – Il video

Il dibattito sulla sicurezza delle bottiglie in Italia si riaccende con la proposta di vietare gli scintillii, ascoltando le parole di Meloni dopo l’incidente a Crans-Montana. La questione riguarda la responsabilità di chi permette pratiche rischiose, spesso motivate dal profitto facile. È importante affrontare il problema con serietà, individuando le responsabilità e adottando misure concrete per prevenire incidenti simili in futuro.

«Quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili, responsabilità devono essere individuate e perseguite». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «Leggo che esisterebbero dei video della responsabile del locale ripresa mentre scappava con la cassa e se questo è vero penso che si debba essere implacabili ». «Vietare l’uso di scintillii sulle bottiglie». «Dopo quello che è accaduto a Crans-Montana ho chiesto una relazione per capire se sarebbe stato possibile in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

