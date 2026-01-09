Crans-Montana Meloni | Vietare in Italia gli scintillii sulle bottiglie In Svizzera pensavano ai soldi facili vanno perseguiti

Il sindaco di Crans-Montana commenta gli incidenti legati agli scintillii sulle bottiglie, sottolineando che non si tratta di una disgrazia, ma di conseguenze dovute a comportamenti irresponsabili. Meloni propone di vietare questa pratica in Italia, evidenziando come in Svizzera si siano concentrati sui profitti facili e che tali comportamenti devono essere perseguiti per tutelare la sicurezza pubblica.

«Quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili, responsabilità devono essere individuate e perseguite». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. «Leggo che esisterebbero dei video della responsabile del locale ripresa mentre scappava con la cassa e se questo è vero penso che si debba essere implacabili ». «Vietare l’uso di scintillii sulle bottiglie». «Dopo quello che è accaduto a Crans-Montana ho chiesto una relazione per capire se sarebbe stato possibile in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

