Ospedale dormono nelle sale d’attesa | Situazione grave servono risposte
Persone senza fissa dimora nelle sale d’attesa dell’ospedale di Perugia: il consigliere comunale Augusto Peltristo (Fare Perugia – Forza Italia) sollecita nuovamente le istituzioni: "Situazione grave: servono risposte immediate dal nuovo direttore Antonio D’Urso". Il consigliere di opposizione torna a sottolineare la "presenza costante di persone senza fissa dimora che, di giorno e di notte, trovano riparo nelle sale d’attesa del Santa Maria della Misericordia". Una situazione che, denuncia Peltristo, "perdura ormai da mesi, senza che siano arrivate risposte concrete da parte degli enti competenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
