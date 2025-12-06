Ospedale dormono nelle sale d’attesa | Situazione grave servono risposte

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persone senza fissa dimora nelle sale d’attesa dell’ospedale di Perugia: il consigliere comunale Augusto Peltristo (Fare Perugia – Forza Italia) sollecita nuovamente le istituzioni: "Situazione grave: servono risposte immediate dal nuovo direttore Antonio D’Urso". Il consigliere di opposizione torna a sottolineare la "presenza costante di persone senza fissa dimora che, di giorno e di notte, trovano riparo nelle sale d’attesa del Santa Maria della Misericordia". Una situazione che, denuncia Peltristo, "perdura ormai da mesi, senza che siano arrivate risposte concrete da parte degli enti competenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

ospedale dormono nelle sale d8217attesa situazione grave servono risposte

© Lanazione.it - Ospedale, dormono nelle sale d’attesa: "Situazione grave, servono risposte"

Scopri altri approfondimenti

ospedale dormono sale d8217attesaOspedale, dormono nelle sale d’attesa: "Situazione grave, servono risposte" - Forza Italia): "Occupate da mesi da persone senza fissa dimora" ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Dormono Sale D8217attesa