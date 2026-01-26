Gli Obama e Bill Clinton commentano l’omicidio di Alex Pretti | un campanello d’allarme per ogni americano

Gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton hanno commentato l’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis, sottolineando l’importanza di affrontare la violenza e le tensioni sociali negli Stati Uniti. Le loro dichiarazioni rappresentano un richiamo alla riflessione su temi di sicurezza e giustizia, in un momento in cui eventi simili evidenziano la fragilità della coesione sociale nel paese.

Gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton si sono espressi contro la sparatoria che ha provocato la morte dell’infermiere Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis, a poche settimane dell’uccisione dell’attivista Renee Nicole Good, sempre da parte di un membro dell’ ICE. In una dichiarazione rilasciata domenica, Obama e sua moglie Michelle hanno descritto l’omicidio come «una tragedia straziante» e «un campanello d’allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito, sul fatto che molti dei nostri valori fondamentali come nazione siano sempre più sotto attacco». Gli Obama invitano i cittadini a protestare per l’omicidio di Alex Pretti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Gli Obama sulle uccisioni dell’ICE: «È un campanello d’allarme per tutti»Le recenti uccisioni da parte dell’ICE in Minnesota hanno riacceso il dibattito pubblico e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’operato delle forze federali.

