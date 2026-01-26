Gli Obama sulle uccisioni dell’ICE | È un campanello d’allarme per tutti

Le recenti uccisioni da parte dell’ICE in Minnesota hanno riacceso il dibattito pubblico e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’operato delle forze federali. Gli Obama hanno commentato la situazione, sottolineando l’importanza di riflettere sulle conseguenze di tali azioni. Questo episodio rappresenta un segnale di allarme per il dibattito sulla gestione delle politiche migratorie e sulla responsabilità delle autorità in contesti di tensione sociale.

Negli Stati Uniti sono giornate di fortissima tensione sociale e politica dopo un’altra uccisione in Minnesota da parte dell’ICE, gli agenti federali per l’immigrazione. Barack e Michelle Obama hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano l’uccisione di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni colpito con nove colpi di pistola dopo essere stato immobilizzando mentre aiutava una donna durante una protesta. I due ex inquilini della Casa Bianca definiscono la morte di Pretti «una tragedia straziante» e « un campanello d’allarme per tutti gli americani, indipendentemente dal partito», chiedendo un’indagine completa sull’operato delle forze federali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Dopo le violenze e le uccisioni di questi giorni, nei confronti di donne e uomini disarmati, ora gli agenti dell’ICE arrivano a minacciare giornaliste e giornalisti italiani del servizio pubblico. Tutto questo nella cosiddetta “più grande democrazia del mondo”. Altro c - facebook.com facebook

Barack #Obama: “L’uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante. Dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, a prescindere dal partito, il fatto che molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco” x.com