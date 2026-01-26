Gli agenti dell’Ice in Italia durante Milano-Cortina Fontana conferma | Faranno da guardia del corpo a Vance e Rubio

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La loro presenza mira a garantire la sicurezza degli eventi e delle persone coinvolte. Questa collaborazione internazionale si inserisce nel quadro delle misure di tutela e controllo adottate in occasione dell’importante manifestazione sportiva.

Gli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il governatore, a margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dei poliziotti federali durante i Giochi, ha confermato quello che per Il Fatto Quotidiano era già una certezza: “L’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

