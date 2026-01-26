Giuseppe Rossi nella bufera dopo aver fatto sparire i messaggi in cui sosteneva le azioni dell'ICE

Giuseppe Rossi è finito al centro dell’attenzione dopo aver rimosso i messaggi in cui supportava le azioni dell’ICE. L’ex calciatore, attualmente residente negli Stati Uniti, aveva commentato alcuni post ufficiali relativi agli eventi di Minneapolis. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla coerenza delle sue posizioni pubbliche.

L'ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale, che vive negli Stati Uniti, ha commentato una serie di post istituzionali riguardo le vicende di Minneapolis. Giuseppe Rossi ha difeso l'ICE. Poi, però, ha cancellato i tweet.🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Veneselli dopo aver lasciato UeD: il vero motivo per cui l’ha fatto e sfogoMarco Veneselli ha annunciato la sua uscita da Uomini e Donne, spiegando le ragioni che lo hanno portato a questa decisione.

“Cosa mi ha fatto davvero”. L’accusa del padre di Valentino Rossi, Graziano rompe il silenzio dopo la buferaGraziano Rossi ha deciso di parlare dopo mesi di tensioni e accuse tra lui e il figlio Valentino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giuseppe Rossi, ex attaccante italiano con cittadinanza statunitense, ha commentato il post su X del governatore del Minnesota Tim Watz per difendere le violenze dell'ICE: "Valori Pace Impara cosa significano le parole 'protesta pacifica' prima di twittare". x.com

A lungo impegnato nel Seminario Vescovile, monsignor Giuseppe Rossi aveva 94 anni. È stato anche parroco di Soave e Canonico della Cattedrale. Era originario di Desenzano del Garda. #veronanetwork - facebook.com facebook