Giuseppe Rossi nella bufera dopo aver fatto sparire i messaggi in cui sosteneva le azioni dell'ICE

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Rossi è finito al centro dell’attenzione dopo aver rimosso i messaggi in cui supportava le azioni dell’ICE. L’ex calciatore, attualmente residente negli Stati Uniti, aveva commentato alcuni post ufficiali relativi agli eventi di Minneapolis. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla coerenza delle sue posizioni pubbliche.

L'ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale, che vive negli Stati Uniti, ha commentato una serie di post istituzionali riguardo le vicende di Minneapolis. Giuseppe Rossi ha difeso l'ICE. Poi, però, ha cancellato i tweet.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

