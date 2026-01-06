Marco Veneselli dopo aver lasciato UeD | il vero motivo per cui l’ha fatto e sfogo

Marco Veneselli ha annunciato la sua uscita da Uomini e Donne, spiegando le ragioni che lo hanno portato a questa decisione. La scelta è stata motivata da motivi personali e professionali, che lo hanno spinto a prendere una pausa dal programma. Durante la registrazione del 5 gennaio 2026, si è verificato un evento inatteso al trono di Sara Gaudenzi, aggiungendo un elemento di sorpresa alla puntata.

Nella registrazione del 5 gennaio 2026 di Uomini e Donne c'è stato un colpo di scena al trono di Sara Gaudenzi. Il corteggiatore Marco Veneselli ha deciso di abbandonare il programma rinunciando alla possibilità di riuscire a conquistare la tronista. Questa decisione, presa con una certa sicurezza, e condivisa da Sara, ha lasciato tutti di sasso, in quanto tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa di davvero importante. Ebbene, per comprendere meglio le motivazioni di questa decisione, risulta rilevante una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, in cui sono emersi dei retroscena degni di nota.

