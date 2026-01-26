Giungla urbana a due passi dalla Reggia | Rischio proliferazione di ratti e insetti

A pochi passi dalla Reggia di Caserta, si trova una zona caratterizzata da una crescente vegetazione urbana che ha generato preoccupazioni riguardo alla proliferazione di ratti e insetti. Dopo anni di osservazione, il Comune ha deciso di intervenire per affrontare la situazione e migliorare la qualità dell’ambiente urbano, garantendo maggiore sicurezza e decoro alla zona.

Una giungla urbana che era sotto gli occhi di tutti ma su cui ora, finalmente, il Comune di Caserta decide di intervenire. Antonella Scolamiero, presidente della commissione straordinaria che gestisce l'amministrazione nel Capoluogo, vuol mettere una parola fine al degrado in cui versa un'area privata nella centralissima corso Giannone, a due passi dall'ingresso per il parco Reale della Reggia di Caserta e di fronte alla scuola elementare De Amicis. La commissaria ha emanato un'ordinanza di ripristino del decoro in seguito a un sopralluogo effettuato il 15 gennaio 2025 da parte di un ispettore ambientale del Comune.

