Dalla Reggia alla periferia est Ance presenta il piano integrato di rigenerazione urbana da 18 milioni di euro

Ance Caserta presenta un piano integrato di rigenerazione urbana da 18 milioni di euro, destinato a trasformare diverse zone della città, dalla Reggia alla periferia est. Il progetto comprende interventi per migliorare gli spazi pubblici e valorizzare il patrimonio locale, coinvolgendo anche la riqualificazione dell’emiciclo ovest di piazza Carlo di Borbone, tra viale Ellittico e la stazione ferroviaria.

Diciotto milioni di euro nelle casse del Comune di Caserta per un progetto di rigenerazione urbana. Ance Caserta partecipa alla manifestazione d’interesse per la riqualificazione dell’emiciclo ovest di piazza Carlo di Borbone - quello tra viale Ellittico e la stazione ferroviaria - e l’asse. Casertanews.it

reggia periferia est anceANCE Caserta, piano da 18 milioni per la rigenerazione sostenibile delle aree intorno alla Reggia e dell’asse ferroviario dismesso - Scopri tutti i dettagli riguardo ANCE Caserta, piano da 18 milioni per la rigenerazione sostenibile delle aree intorno alla Reggia e dell’asse ferroviario dismesso . casertaweb.com

