Un giudice ha disposto il blocco di Falsissimo, impedendo a Corona di trasmettere online la prossima puntata e di mantenere i contenuti delle precedenti. La decisione riguarda la rimozione immediata di tutti i materiali relativi a Signorini, segnando un intervento legale sulla diffusione del format. La vicenda evidenzia le implicazioni legali legate alla distribuzione di contenuti online e la tutela dei soggetti coinvolti.

Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini. L’ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere online la prossima puntata del suo format Falsissimo, che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti. Il conduttore e giornalista nell’istanza aveva lamentato una campagna di diffamazione ai suoi danni. La Consob ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 200. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giudice blocca Falsissimo: Corona deve rimuovere tutti i contenuti su Signorini

FABRIZIO CORONA SVELA VERITÀ SU SIGNORINI E PRATELLI NEL PODCAST FALSISSIMO

