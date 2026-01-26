Falsissimo accolto il ricorso di Signorini | Corona deve rimuovere tutti i contenuti

Il ricorso di Alfonso Signorini è stato accolto, ordinando a Corona di rimuovere tutti i contenuti relativi alla trasmissione

È stato accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di "Falsissimo", attesa oggi e "rimuovere i contenuti già diffusi". Il procedimento del giudice civile Roberto Pertile “ordina” a Fabrizio Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video” e “tutti i contenuti (testuali, audio e video)” indicati nel ricorso, “ vieta e inibisce” a Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

