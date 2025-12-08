Le Voci dell’Alfa Romeo Storie lavoro e impresa | sessant’anni da tramandare
LEGNANO (Milano) Presentato il progetto " Voci dell’Alfa Romeo ", promosso da CulturAlfa. Sette video-interviste fanno emergere racconti e vissuti di persone legate all’azienda, a partire dagli anni Sessanta: dalla fabbrica alle vendite, uno spaccato di storie di lavoro e di impresa. Ideato dall’Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi con la direzione scientifica della Liuc - Università Carlo Cattaneo, l’iniziativa mira a custodire e tramandare il patrimonio di storie umane che hanno costruito il mito Alfa Romeo. L’archivio multimediale del Museo si è così arricchito grazie alle toccanti testimonianze di Carlo Agazzi, Giuseppe Furlan, Gianni Tonti, Elvira Ruocco, Federico Moroni, Mariano Lavazza ed Elisabetta Cozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Le Voci dell’Alfa Romeo hanno risuonato al Museo Fratelli Cozzi. Il 30 novembre abbiamo presentato ufficialmente il progetto targato @officialculturalfa, dedicato a chi ha costruito — con mani, idee e passione — la storia Alfa Romeo. Durante l’incontro ab - facebook.com Vai su Facebook
Le “Voci dell’Alfa Romeo”. Storie, lavoro e impresa: sessant’anni da tramandare - Legnano, l’archivio multimediale del museo si è arricchito. Lo riporta ilgiorno.it
Le voci dell’Alfa Romeo al Museo Fratelli Cozzi - Preservare e condividere le storie di chi ha contribuito a creare e tramandare il mito del Marchio di Arese: torna in scena CulturAlfa ... Secondo ruoteclassiche.quattroruote.it