Le Voci dell’Alfa Romeo Storie lavoro e impresa | sessant’anni da tramandare

LEGNANO (Milano) Presentato il progetto " Voci dell'Alfa Romeo ", promosso da CulturAlfa. Sette video-interviste fanno emergere racconti e vissuti di persone legate all'azienda, a partire dagli anni Sessanta: dalla fabbrica alle vendite, uno spaccato di storie di lavoro e di impresa. Ideato dall'Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi con la direzione scientifica della Liuc - Università Carlo Cattaneo, l'iniziativa mira a custodire e tramandare il patrimonio di storie umane che hanno costruito il mito Alfa Romeo. L'archivio multimediale del Museo si è così arricchito grazie alle toccanti testimonianze di Carlo Agazzi, Giuseppe Furlan, Gianni Tonti, Elvira Ruocco, Federico Moroni, Mariano Lavazza ed Elisabetta Cozzi.

