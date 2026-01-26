Giorno della Memoria Valditara | Dimenticare sarebbe un errore

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione sull’Olocausto, un evento che ha segnato profondamente la storia dell’umanità. Valditara sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo della Shoah, 81 anni dopo, affermando che dimenticare sarebbe un errore. Ricordare serve a preservare i valori democratici e a prevenire il ripetersi di simili tragedie, rafforzando la nostra consapevolezza storica e civile.

“Se fosse vero sarebbe un errore, perché parlare della Shoah, ricordare quello che è successo 81 anni fa, è fondamentale per la nostra democrazia “. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commenta il dato riportato da ‘La Stampa’ sul minore interesse delle scuole riguardo la Shoah dopo l’inizio del conflitto a Gaza, parlando a margine della visita in una scuola di Corvetto a Milano. “La democrazia non si fonda sulla religione o sul colore della pelle, la democrazia presuppone il rispetto verso chiunque, verso qualsiasi popolo, verso qualsiasi religione, la democrazia presuppone soprattutto la memoria”, ha proseguito Valditara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giorno della Memoria: gli spettacoli nel territorio per non dimenticareIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un momento di riflessione dedicato alla memoria della Shoah e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

Arezzo celebra il Giorno della Memoria: cerimonie e testimonianze per non dimenticareIl 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge del 20 luglio 2000.

Giorno della Memoria: in Toscana un calendario diffuso di eventi e commemorazioniDalla seduta solenne del Consiglio regionale al Memoriale delle deportazioni a Firenze al film a Pisa su Sergio De Simone e Andra e Tatiana Bucci. E ancora la lezione civile di Massimo Cacciari a Pist ... intoscana.it

Valditara e il Viaggio della Memoria a Cracovia: Questi 80 anni ci hanno fatto acquisire la consapevolezza che ogni essere umano ha una sua dignitàIl Ministro Valditara chiude il Viaggio della Memoria a Cracovia avvertendo gli studenti che l'oblio sarebbe una seconda tragedia e invitandoli a rifiutare ogni falsificazione storica. Il ricordo de ... orizzontescuola.it

GIORNO DELLA MEMORIA | Perché viene celebrato il 27 gennaio. Quel giorno del 1945 l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz. #ANSA - facebook.com facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com