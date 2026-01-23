Giorno della Memoria | gli spettacoli nel territorio per non dimenticare

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un momento di riflessione dedicato alla memoria della Shoah e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico. In questa occasione, molte iniziative e spettacoli si svolgono nel territorio per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di tolleranza e rispetto. Ricordare è importante per costruire un futuro più consapevole e inclusivo.

Martedì 27 gennaio ricorre l'anniversario dell'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Numerose le iniziative celebrative proposte in provincia di Lecco Martedì 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano nella data dell'anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, in ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico. Diverse le iniziative nel territorio per celebrare la ricorrenza, conservare e rinforzare la memoria e allo stesso tempo non dimenticare una delle pagine più buie della storia dell'umanità.

