Il 27 gennaio il Colosseo sarà illuminato alle 18.30 in occasione del Giorno della Memoria, per commemorare la liberazione di Auschwitz-Birkenau nel 1945. L’evento rappresenta un momento di riflessione e rispetto, ricordando le vittime dell’Olocausto e l’importanza della memoria storica.

Domani, martedì 27 gennaio, alle 18.30, il Colosseo si illuminerà per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda la liberazione, avvenuta nel 1945, del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Alla cerimonia prenderà parte il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, insieme ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi, al Capo Dipartimento per la Valorizzazione Culturale del MiC, Alfonsina Russo, e al Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici. Il Giorno della Memoria. Il 27 gennaio, istituito come Giorno della Memoria dalla legge italiana n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorno della Memoria, il ministro Giuli sarà all'illuminazione del Colosseo

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Fossombrone si svolgerà “Una luce per ricordare”.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, i Musei Nazionali del Vomero propongono un percorso musicale dedicato alla memoria e alla riflessione.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026.

