Giorno della Memoria ci sarà Una luce per ricordare

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Fossombrone si svolgerà “Una luce per ricordare”. L’evento sarà dedicato a onorare la memoria di circa 600.000 militari italiani che, dopo l’8 settembre 1943, decisero di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, subendo le conseguenze di questa scelta. Un momento di riflessione volto a ricordare il valore del rispetto della libertà e della dignità umana.

Ventisette gennaio, Giorno della Memoria. Quest’anno a Fossombrone la giornata sarà dedicata, in particolare, a ricordare la scelta di circa 600mila militari italiani di non aderire, dopo l’8 settembre del 1943, alla Repubblica Sociale Italiana: un rifiuto che li consegnò ai campi di prigionia tedeschi. Il loro sacrificio sarà ricordato in San Filippo (dalle 10) con delle letture a cura dei ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Donati. La manifestazione si chiama "Una luce per ricordare - L’altra Resistenza" e l’altra Resistenza è appunto quella di molti nostri bisnonni che scelsero consapevolmente la prigionia nelle mani dell’ex alleato come forma di resistenza civile e morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

