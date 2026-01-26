giorno della memoria a palazzo ducale il ricordo della deportazione operaia

In occasione del Giorno della Memoria, a Palazzo Ducale di Lucca si tiene un evento dedicato al ricordo della deportazione operaia. La Provincia di Lucca, la Scuola per la Pace e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea promuovono momenti di riflessione e memoria, continuando un percorso di consapevolezza e rispetto per le vittime di questa drammatica pagina storica.

Lucca, 26 gennaio 2026 - Proseguono gli appuntamenti della Provincia di Lucca e della Scuola per la Pace, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, organizzati in occasione del Giorno della Memoria. Mercoledì 28 gennaio, infatti, Palazzo Ducale ospiterà nell’Antica Armeria un doppio appuntamento, alle 10 e alle 17 (il primo riservato alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e il secondo aperto alla cittadinanza), con le autrici del libro «E poi torno anch’io», Vera Paggi e Lorenza Pleuteri che dialogheranno del volume con Silvia Quintilia Angelini dell’Isrec di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In occasione del Giorno della Memoria, Genova si prepara a ricordare le vittime dell'Olocausto attraverso diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned e altri enti locali e culturali.

Il Festival della Comunicazione 2026 si apre con un evento dedicato al Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, presso Palazzo Ducale.

