Giorno della Memoria 2026 | le iniziative in programma a Firenze

Il 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. A Firenze sono previste diverse iniziative per ricordare questo tragico evento e promuovere la cultura della memoria e della tolleranza. L’articolo descrive le principali attività in programma, offrendo un’occasione per riflettere sulla storia e sui valori di rispetto e solidarietà.

Il 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria, che segnò la liberazione dei prigionieri superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, Firenze propone numerose iniziative. Corone alle lapidi che riportano le vittime, la testimonianza degli studenti che hanno visitato i campi di concentramento, performance e contributi video. Dalle 8 del mattino, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, saranno esposte le bandiere a mezz'asta in segno di omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento.

