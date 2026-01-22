Giorno della Memoria 2026 le iniziative in programma

In occasione del Giorno della Memoria 2026, che ricorda l’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, il Comune di Parma organizza una serie di iniziative per mantenere viva la memoria e riflettere sul passato. Queste attività si svolgeranno in diverse sedi della città, offrendo momenti di confronto e testimonianza, nel rispetto della storia e delle vittime.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, nell’ottantunesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, il Comune di Parma promuove numerose iniziative commemorative in città. Sabato 24 gennaio Ore 18.00, CPM Toscanini, Sala Gavazzeni Letteratura in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Giorno della Memoria, le iniziative in programma per ricordare le vittime della ShoahIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’81° anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. Giorno della memoria, le iniziative a BergamoIl giorno della memoria a Bergamo si presenta come un'occasione per riflettere e ricordare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. GIORNO DELLA MEMORIA 2026: LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE FOSSOLI A TRC TV Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio. Fagnano Olona, le Pietre d’inciampo al centro del Giorno della MemoriaIl 27 gennaio la commemorazione in piazza Alfredo Di Dio con le scuole e i cittadini. In Aula Magna l'incontro con la professoressa Rita Schiatti ... varesenews.it Giorno della Memoria 2026, Gandi: Momento di riflessione comune, non di semplice celebrazionePresentati alla conferenza di mercoledì 21 gennaio i programmi isitituzionali e culturali previsti per la commemorazione del 27 gennaio ... bergamonews.it La tipografia antisemitismo. Più testi che teste. L'autogol Pd. Si avvicina il 27 gennaio: il giorno della memoria, in cui si scoprirà il testo base contro il fenomeno. Di @carusocarmelo x.com Giorno della Memoria – Un appuntamento per ricordare In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Buscate - MI propone un momento di riflessione profondo rivolto a tutta la comunità Un reading teatrale pensato per avvicinare anche le nuove facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.