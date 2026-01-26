Giorni della Merla 2026 | quali sono e qual è il significato del proverbio

I Giorni della Merla sono le tre ultime giornate di gennaio, quest’anno il 29, 30 e 31. Questa tradizione popolare, risalente a tempi antichi, segna un periodo di transizione tra inverno e primavera. Il proverbio associato riflette l’importanza di questi giorni nella cultura italiana, rappresentando un momento di attesa e di cambiamento stagionale. Conoscere le date e il significato di questa tradizione permette di comprenderne il valore nel patrimonio culturale italiano.

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare italiana, si tratta dei giorni più freddi dell’anno, un passaggio simbolico dell’inverno che da secoli affascina e incuriosisce, tra proverbi, leggende e osservazioni sul clima. Anche a Roma, dove l’inverno è più mite rispetto al Nord Italia, i Giorni della Merla mantengono un valore culturale e meteorologico: non tanto per il gelo estremo, quanto per l’attesa di un cambiamento, di una primavera che sembra ancora lontana ma già si intravede all’orizzonte.🔗 Leggi su Funweek.it

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla del 2026 si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; Giorni della merla 2026, quando arrivano i giorni più freddi dell'anno. Le leggende e la tradizione di fine gennaio; Arrivano i Giorni della Merla 2026, ma non è detto che siano i più freddi dell'anno: la leggenda e la meteorologia; I giorni della merla: ecco cosa fare a fine gennaio 2026.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraCon l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione ... funweek.it

I Giorni della Merla 2026: quando cadono e perché si chiamano cosìQuando cadono i I Giorni della Merla 2026? Scopriamo le date e cosa rappresentano nella tradizione popolare italiana. meteo.it

Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: arrivano i giorni che decidono l'inverno - facebook.com facebook

Previsioni #meteo, occhio ai Giorni della Merla. #Giuliacci: freddo e neve, ecco dove x.com