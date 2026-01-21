Giorni della Merla 2026 | tra leggenda freddo e presagi di primavera

I Giorni della Merla del 2026 si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio. Questa tradizione popolare collega questi giorni alle gelide temperature di fine gennaio e ai presagi di una stagione primaverile imminente. In questa occasione, si approfondiscono le origini della leggenda e le caratteristiche climatiche associate a questo periodo, offrendo un quadro chiaro e rispettoso di un fenomeno che accompagna da tempo il calendario e le tradizioni italiane.

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare italiana, si tratta dei giorni più freddi dell’anno, un passaggio simbolico dell’inverno che da secoli affascina e incuriosisce, tra proverbi, leggende e osservazioni sul clima. Anche a Roma, dove l’inverno è più mite rispetto al Nord Italia, i Giorni della Merla mantengono un valore culturale e meteorologico: non tanto per il gelo estremo, quanto per l’attesa di un cambiamento, di una primavera che sembra ancora lontana ma già si intravede all’orizzonte.🔗 Leggi su Funweek.it

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

