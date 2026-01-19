Giorni della Merla 2026 | tra leggenda freddo e presagi di primavera

I Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio. Questi giorni sono spesso associati a leggende sul freddo intenso e a segnali di cambiamenti stagionali, come l’arrivo della primavera. Un’occasione per conoscere meglio questa tradizione e il suo significato nel calendario popolare italiano.

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare italiana, si tratta dei giorni più freddi dell’anno, un passaggio simbolico dell’inverno che da secoli affascina e incuriosisce, tra proverbi, leggende e osservazioni sul clima. Anche a Roma, dove l’inverno è più mite rispetto al Nord Italia, i Giorni della Merla mantengono un valore culturale e meteorologico: non tanto per il gelo estremo, quanto per l’attesa di un cambiamento, di una primavera che sembra ancora lontana ma già si intravede all’orizzonte.🔗 Leggi su Funweek.it

Domenica 4 gennaio a Calisese si conclude la Festa della Merla, un evento che rappresenta un momento di convivialità e tradizione locale. In questa occasione, si potranno gustare le specialità gastronomiche dei pasquaroli, simbolo della cultura culinaria della zona. L’appuntamento offre l’opportunità di condividere un momento di convivialità e di riscoprire le radici del territorio, chiudendo in modo semplice e genuino il periodo natalizio.

